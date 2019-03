Volley Matera: tanti gli appuntamenti

Tanti gli appuntamenti che ci aspettano nel weekend del 30-31 Marzo, l’ASD Volley Matera scende in campo sabato con la Prima Divisione Giovani Maschile e domenica con l’Under 13 3×3 Maschile e l’Under 13 Femminile.

Nel prossimo weekend del 30-31 Marzo, gli impegni per le nostre formazioni sono spalmati tra il pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica. Nel pomeriggio di Sabato 30 Marzo, arriva la prima trasferta per i ragazzi della Prima Divisione Giovani Maschile guidata da Cosimo Fontana, che andranno a sfidare Dmb&Bee Pallavolo Villa D’Agri nel Palazzetto dello Sport cittadino con start alle ore 18:00.

Nella mattina di Domenica 31 Marzo invece due impegni in contemporanea impegneranno le nostre formazioni. L’Under 13 Maschile 3×3, guidata da Mister Cosimo Fontana, disputerà la sesta giornata a concentramento presso la Palestra I.T.C.G. Olivetti di Matera, tappa organizzata dal Pianeta Volley Matera, prima gara al via alle ore 9 per un’altra mattinata ricca di gare all’insegna dello sport e del divertimento. In contemporanea l’Under 13 Femminile allenata da Mister Vittorio Suglia e Nicola Logallo, sarà di scena sul parquet del PalaGalilei di Bernalda per disputare la quarta giornata del campionato dove affronterà alle 09:30 i padroni di casa Leali Volley Bernalda e alle ore 10:45 il Pianeta Volley Matera, in due match che risulteranno fondamentali per il prosieguo del campionato.