Via Normanni-Piazza degli Olmi-Via Maiorana, parte l’intervento di riqualificazione

Inizieranno lunedì i lavori di riqualificazione di Via dei Normanni, Via Olivetti (lato Piazza degli Olmi) e Via Maiorana. Le opere consisteranno nel rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi e saranno effettuati per stralci funzionali per limitare i disagi per i cittadini e per le attività commerciali che insistono nella zona. Costo dei lavori, che si concluderanno in 120 giorni, è di 300mila euro.

“Si tratta di un intervento importante – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Trombetta – in un’area nevralgica della città per il sistema della mobilità che collega, attraverso Via dei Normanni, lo storico Rione Serra Venerdì con i nuovi quartieri della città. I lavori dureranno 4 mesi ma si procederà in modo da evitare eccessive difficoltà”.

Per consentire l’esecuzione delle opere previste, il dirigente della Polizia Locale ha disposto una serie di modifiche alla circolazione stradale e alla sosta dei veicoli lungo le strade interessate. I divieti saranno indicati dalla cartellonistica stradale che sarà installata nelle aree di cantiere.