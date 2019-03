San Gerardo : Modello di educazione

L’associazione Culturale “Un Passo Avanti”, in occasione delle celebrazioni previste per l’anno gerardiano, a nove secoli dalla morte di San Gerardo La Porta, organizza, per il prossimo 30 marzo alle ore 17.30 presso la sala degli Specchi del teatro F. Stabile di Potenza, un incontro per riflettere sul ruolo di educatore del Santo Patrono della Città di Potenza. Nel corso della serata verrà, inoltre, presentato il libro “Di Potenza generale” di Don Dino Lasalvia, delegato della diocesi per le celebrazioni geradiane e vi saranno gli interventi di Andrea Mercurio, presidente del collegio dei Probiviri dell’associazione “Un Passo Avanti” e di Gianfranco Apostolo, presidente del forum delle famiglie di Basilicata e del Rotary Club Torre Guevara.

