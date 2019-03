Pisticci: Carabinieri scoprono discarica abusiva

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Pisticci, durante servizio di controllo del territorio, teso non solo alla prevenzione e nel contrasto dei reati ma anche nella lotta al degrado, hanno individuato e subito messo in sicurezza una discarica abusiva a cielo aperto di circa 300 mq.

In particolare nell’area situata in contrada Paolone in agro di Pisticci, che da accertamenti risulta di proprietà demaniale, è stato rinvenuto un cumulo di rifiuti speciali pericolosi abbandonati da ignoti, composto da 25 onduline di cemento compresso “tipo eternit”, rifiuto altamente pericoloso per la salute pubblica, che necessita di una particolare procedura per la raccolta ed il successivo smaltimento.

I carabinieri, oltre ad attivare le indagini per cercare di rintracciare i responsabili dell’illecito abbandono di rifiuti pericoloso, hanno provveduto a contrassegnare e delimitare l’area, segnalandola immediatamente al sindaco di Pisticci, per l’emissione di ordinanza di sgombero ed il ripristino dello stato dei luoghi.