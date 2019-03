Locorotondo: I Carabinieri arrestano un pusher per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Locorotondo, al termine di un’operazione antidroga, hanno arrestato G.A. 28enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attirare l’attenzione dei militari è stato l’insolito via vai di persone che era stato notato, anche nei giorni precedenti, nei pressi dell’abitazione del 28enne. Da qui è scaturita la decisione di intervenire con l’esecuzione di una perquisizione. All’interno dell’abitazione i miliari hanno sorpreso due acquirenti del luogo intenti a contrattare la dose da acquistare. Veniva pertanto eseguita un’accurata ricerca di sostanze stupefacenti che portava al sequestro di 78 grammi di hashish, 12,5 grammi di marijuana e tutto l’occorrente per condurre l’attività di spaccio, ovvero un bilancino di precisione, un taglierino, materiale per il confezionamento ed un block notes ove erano annotati i numeri dei clienti e le rispettive somme di denaro da percepire. Il 28enne è stato così arrestato e, su disposizione della competente A.G., sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La droga sequestrata verrà invece inviata per le analisi del caso presso il laboratorio di Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari.

