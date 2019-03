Filiera erbe officinali: al via formazione aziende agricole

Al via oggi il percorso di formazione ed assistenza tecnica promosso da Lucano 1894, Coldiretti Basilicata ed Alsia e rivolto alle aziende agricole lucane interessate a produrre alcune delle 32 erbe che compongono la ricetta originale dell’Amaro Lucano. Il progetto, avviato tre anni fa attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra 26 aziende ubicate in diversi areali produttivi della Basilicata – si legge in un comunicato – è finalizzato alla realizzazione di campi sperimentali nelle aziende coinvolte per poter definire gli standard di qualità e le corrette tecniche di coltivazione per ottenere materie prime idonee a produrre un prodotto liquoristico 100 per cento lucano”. Le attività proseguiranno con la realizzazione di altre attività formative in aula e visite in campo presso le aziende coinvolte.

