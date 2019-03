Calcio: Elettra Marconia, obiettivo play off

L’imperativo in casa Elettra Marconia è blindare i play-off e la compagine allenata da mister Antonio D’Onofrio si prepara ad affrontare la prima di tre sfide delicatissime in ottica promozione.

Lo scoglio domenicale che separa i rossoblù dalla quasi matematica qualificazione alla lotteria play-off è il Tricarico Pozzo di Sicar, team anch’esso coinvolto nella lotta promozione e attardato di sole tre lunghezze dall’Elettra.

Il Marconia è chiamato a disputare una prestazione di carattere, dopo il pari ottenuto a Tramutola e il successo interno contro il Montemurro: per il match contro il Tricarico, mister D’Onofrio conta di avere tutti gli effettivi a disposizione, per regalare alla tifoseria e al pubblico di fede rossoblù tre punti che avvicinerebbero sempre la squadra al primo obiettivo stagionale.

In settimana i rossoblù ha smaltito le scorie dell’ultima trasferta, catapultando le attenzioni sulla delicata sfida di domenica: nel match di andata, l’Elettra sfiorò l’impresa, cogliendo un pari a Tricarico e sbagliando un calcio di rigore proprio sulle battute conclusive della sfida.

“Conosciamo molto bene il valore dei nostri prossimi avversari – commenta il presidente Salvatore Borraccia – Già all’andata ci misero in difficoltà, con un gioco ben organizzato e offensivo. L’ottimo cammino nel girone di ritorno ha permesso al Tricarico di potersi giocare le chance di qualificazione ai play-off, per cui ci vorrà il miglior Marconia per superare questo difficile avversario. Dal canto nostro siamo fiduciosi dei nostri ragazzi che, seppur tra mille difficoltà, stanno continuando il loro percorso di crescita, uniti e desiderosi di regalare una grande gioia alla nostra comunità. Non mancheranno impegno e dedizione nella sfida contro il Tricarico, così come sono certo che non mancherà il supporto fondamentale dei nostri tifosi che, da dodicesimo uomo in campo, aiuteranno la squadra ad ottenere una vittoria importante e che darebbe il giusto merito al lavoro svolto da società, allenatore e giocatori in questo lungo anno. Sono convinto che l’Elettra possa costruire un finale di stagione entusiasmante, avendo tutte le potenzialità per farlo, per cui mi auguro che domenica si possa vivere una grande giornata di sport”.

La sfida del “Michetti” si disputerà alle ore 16 e sarà diretta da Nicola Giannelli della sezione di Matera.