A Gravina in Puglia il il Centro “Orsini” celebra il risveglio della Vita

Inedita esibizione musicale in programma Sabato 13 Aprile alle 20 nella chiesa “Spirito Santo”

Verso la Pasqua a tempo di musica: il Centro “Orsini” celebra il risveglio della Vita

Atteso a Gravina il Maestro inglese Martin Binks. Dirigerà l’Orchestra da Camera “Nuova Musica” con la Polifonica Parrocchiale “Sant’Agostino”

Un programma ricco e variegato di celebri composizioni musicali locali ed internazionali. Un importante momento di confronto culturale tra l’Inghilterra e il nostro territorio confinante con “Matera 2019”. Il perfetto connubio tra fede, musica e cultura: il giusto mix per un evento senza precedenti.

La città del grano e del vino si prepara a rivivere la solennità cristiana che celebra la resurrezione di Cristo, con un imperdibile appuntamento in programma Sabato 13 Aprile. A Gravina, nella suggestiva cornice della Parrocchia “Spirito Santo”, chiesa che racconta in ogni suo elemento architettonico le meraviglie di Dio, andrà in scena il Concerto di Pasqua.

La manifestazione di assoluto prestigio, curata dal Centro Musicale “Orsini” e supportata dalle menti gravinesi degli imprenditori Rino Trotta e Giovanni Colangelo, porrà la sua attenzione sul mistero cristiano che la Pasqua racchiude in sé, sulla vittoria sul mondo e sulla morte di Gesù, ma anche sul risveglio alla vera vita.

Start previsto per le 20. Tra i solisti, grande attesa per l’esibizione dell’oboista inglese di origine kazaka, Camilla Bisengaliev. Con lei, ad impreziosire la serata, la presenza del Maestro britannico di rilievo internazionale, Martin Binks che dirigerà la storica Orchestra da Camera “Nuova Musica” con la Corale Polifonica Parrocchiale “Sant’Agostino”.

Ad affiancare i due ospiti Made in England ci penseranno i soprani Antonietta Antonacci e Concetta Aquila; il baritono Francesco Dinardo; il violinista Domenico Mastromatteo; la pianista accompagnatrice Klizia Cataldi e il Maestro Claudio Lamuraglia. «Tirare fuori l’espressione del sentimento degli autori delle musiche e puntare tutto sull’emozione». Questo ciò che si augura l’oboista gravinese, nonché direttore artistico dell’Orchestra nata nel 1996. Un gruppo composto da ben 35 professori dell’interland apulo-lucano, che ha al suo attivo importanti esecuzioni in prima assoluta di compositori locali e pugliesi, un pregevole repertorio di celebri colonne sonore di films e di musica etnica popolare.

Difatti, degno di nota – è proprio il caso di dirlo – si presenta il programma musicale proposto. Spicca, tra le opere in scaletta, il Concerto in Do maggiore per due oboi, archi e basso continuo, con musica del compositore e violinista italiano, Antonio Vivaldi. Una scelta significativa tesa a rimarcare la storica amicizia tra Papa Benedetto XIII e il celebre compositore veneziano (il prete rosso). Quest’ultimo fu invitato a Roma, ad eseguire i suoi componimenti nel giorno della proclamazione del Pontefice gravinese.

Buona musica dunque ma non solo. A render ancor più interessante la sera di vigilia della Domenica delle Palme, tre relatori di primo piano: il Dott. Giovanni Colangelo, Don Vito Cassese e Don Michele Gramegna.

Cresce l’attesa per un concerto inedito per la nostra città, destinato a fare incetta di consensi e applausi.

L’evento (con ingresso libero) è organizzato in collaborazione con la Parrocchia “Spirito Santo” e con il patrocinio del Comune di Gravina; della Regione Puglia; della Banca Popolare di Puglia e Basilicata; della Fondazione Santomasi e del Consorzio “Gravina in Murgia”.

Orchestra da Camera “Nuova Musica”

Corale Polifonica Parrocchiale “Sant’Agostino”

SOLISTI

Soprani: Antonietta Antonacci, Concetta Aquila

Baritono: Francesco Dinardo

Oboi: Camilla Bisengaliev, Claudio Lamuraglia

Violino: Domenico Mastromatteo

Pianista Accompagnatrice: Klizia Cataldi

DIRETTORI: Martin Binks, Claudio Lamuraglia

RELATORI: Don Vito Cassese, Don Michele Gramegna, Dott. Giovanni Colangelo

Il programma musicale:

– Sinfonia K. 183 n° 25 – I° Tempo dal film “Amadeus”

di W. A. Mozart (1756 – 1791);

– Concerto in Do Magg. per 2 Oboi, Archi ed B.c. Rv. 534

di A. Vivaldi (1680 – 1745);

– “Stabat Mater” per 2 Soprani, Archi ed B.c.

G. Marchetti (XVII sec.)

Archivio Storico della Fondazione “E. Pomarici Santomasi”;

– “Preferisco il Paradiso” dal film “San Filippo Neri”

per Coro Polifonico, Soprano ed Orchestra

di Mons. Marco Frisina

– “Czardas” per Violino ed Archi

di V. Monti (1868 – 1922);

– “Panis Angelicus” per Soprano ed Archi

di Cesar Frank;

– “Adagio di Albinoni in Sol min.” per Violino, Archi ed Organo

di Remo Giazotto;

– “Magnificat” per Solo, Coro ed Orchestra

di Mons. Marco Frisina;

– “Gabriel’s Oboe” dal film “Mission” per Oboe ed Archi

di E. Morricone;

– “Pomp and Circumstance” op. 39 n° 1

di E. Elgar (1857 – 1934);

– Temi dal film “La vita è bella” per Orchestra e voce

di Nicola Piovani;

– “Ave Verum Corpus K.618” per Coro ed Orchestra

di W. A. Mozart (1756 – 1791);

Chi è Martn Binks?

Martn Binks, nato a Knaresborough ha studiato presso la Rutherford Grammar School di Newcastle upon Tyne e alla Taunton’s

School di Southampton. Ha conseguito il titolo di laurea di B.Mus. presso l’Università di Birmingham e perfezionato presso

l’University College, Cardiff. Nella citta’ di Birmingham ha iniziato a dirigere, organizzando i suoi concerti con l’Orchestra

dell’Università. Ha studiato direzione d’orchestra con Sir Charles Groves e Louis Frémaux mentre erano conduttori della Royal

Liverpool Philharmonic Orchestra e della City of Birmingham Symphony Orchestra negli anni ‘70.

Nel maggio 1970, Martin è stato nominato direttore della Leeds Symphony Orchestra. Durante la sua direzione, il repertorio

dell’orchestra è stato molto ampio con la musica dal diciassettesimo secolo ai giorni nostri, incluse diverse opere commissionate.

Particolarmente notevole è stata l’inclusione di musica francese, in particolare Berlioz, Debussy, Ravel e Saint-Saëns, mentre i tre

compositori più frequentemente eseguiti sono Mozart, Beethoven e Berlioz.

Come direttore artistico e direttore d’opera di West Riding, ha diretto oltre duecentocinquanta rappresentazioni di oltre quaranta

opere. Diverse opere sono state prodotte per la prima volta nel nord dell’Inghilterra, come Weber’s Euryanthe e Oberon, Lakmé di

Delibes, Le Roi d’Ys di Lalo, Il Pirata di Bellini, The Vampire di Marschner, Il Bracconiere di Lortzing e Béatrice di Berlioz et

Bénédict.

Martin ha lavorato con diverse società corali nello Yorkshire e recentemente ha diretto importanti lavori di Charpentier, Vivaldi,

Purcell, Handel, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Berlioz, Saint-Saëns, Rossini, Fauré, Parry e Orff. È direttore ospite

dell’orchestra del Conservatorio di Oslo e dell’Opera di York. I suoi interessi attivi includono il cricket – suona con Arthington C.C.

È sposato con due figli.

Riconoscendo i suoi servizi alla musica francese con la Leeds Symphony Orchestra e la West Riding Opera, il governo francese lo

nominò Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres nel 1993. Ricevette le insegne dall’ambasciatore francese nel maggio 1994.

Nella lista dei successi di Sua Maestà la Regina del giugno 2014 è stata nominato MBE per i servizi di musica nello Yorkshire. Ha

ricevuto le insegne nel febbraio 2015 a Buckingham Palace da Sua Altezza Reale il Principe di Galles.