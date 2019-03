Matera: Parcheggio via Di Francia, iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio di Via Annibale Maria Di Francia. Il progetto prevede la costruzione di un’area di sosta a raso da 250 posti auto su una superficie di circa 9000 metri quadrati. L’opera costerà 1 milione di euro e si concluderà entro 70 giorni lavorativi.

“Abbiamo avviato un’altra opera importante per la città – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Trombetta -. Il parcheggio di Via Di Francia sorge in un’area centrale a ridosso del campus universitario e nelle vicinanze della stazione Fal di Matera Sud. Rappresenta quindi un’infrastruttura vitale al servizio della città e dei turisti che la raggiungeranno. L’iter è stato abbastanza complesso perché una porzione di terreno su cui si sta realizzando dell’area di sosta era contesa tra Asm e Ministero dell’Interno. Chiariti questi dubbi, il Comune ha potuto sottoscrivere con l’Azienda Sanitaria il contratto di concessione che gli ha consentito di avere la disponibilità dell’intera superficie del parcheggio e di bandire così la gara d’appalto. Tra poco più di due mesi consegneremo quindi alla città un’altra opera importante per la mobilità”.