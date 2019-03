INIZIATIVA “ROSETO IN FIORE – ANGOLI E BALCONI FIORITI”

L’INIZIATIVA PER FAR “RIFIORIRE” LA BELLEZZA DEL TERRITORIO

“Mettete dei fiori sui vostri balconi”, volendo parafrasare il celebre brano dei Giganti, è questa la Proposta che l’Amministrazione Comunale di Roseto Capo Spulico, recuperando un’idea del Prof. Rocco Franco già sperimentata con successo nel recente passato, e che oggi si vuole riproporre per riempire di colori e di profumi le vie e le piazze del Borgo Autentico rosetano. Un concorso che vedrà protagonisti i Cittadini e la loro fantasia, per rendere Roseto ancora più bella attraverso l’utilizzo di fiori, in grado di trasformare con i loro colori e i loro profumi lo scorcio di una via, una piccola finestra, un balconcino, una scalinata, l’angolo di una piazza o un palazzo storico unico per la bellezza.

Ed è proprio attraverso il linguaggio dei fiori, che si intende testimoniare l’attaccamento e il rispetto dei Cittadini per la l’ambiente e la natura, nonché rendere più accogliente il contesto in cui si svolge la vita di Comunità e rivolgere ai tanti Ospiti che raggiungono Roseto in tutto il corso dell’anno un caloroso e colorato benvenuto.

Senza dimenticare che il nome stesso di Roseto è legato in maniera inscindibile alla sua Rosa Damascena, fiore che si intreccia alla vita e alle gesta di Federico II di Svevia, e che sin dall’antichità in questi luoghi venivano coltivate per andare poi a rendere più preziosi i guanciali delle principesse sibarite.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti, Cittadini residenti e non, gruppi di persone, Associazioni e Scuole, che abbiano la piena disponibilità di un luogo aperto e/o visitabile al pubblico. I concorrenti, insieme alle rose, possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita annuale o perenne, erbacea o arbustiva, con particolare riguardo alle piante officinali autoctone. La Giuria sarà successivamente indicata

e giudicherà le composizioni per la loro varietà, armonia, longevità, originalità dell’arredo floreale nel contesto urbanistico. Ai primi tre classificati, che saranno premiati in occasione del Premio Capo Spulico, verrà riconosciuto un premio in denaro e un kit di giardinaggio.

Giovanni Pirillo

Comunicazione Istituzionale

Comune di Roseto Capo Spulico