Gravina in Puglia: Al via il primo Aprile il piano di disinfestazione e derattizzazione

Partirà il primo Aprile prossimo il piano di disinfestazione e derattizzazione predisposto dal Comune – con incarico affidato a ditta specializzata – per frenare l’invasione di topi e zanzare.

In particolare, con il coordinamento del Servizio Municipale Ambiente, si procederà all’esecuzione di interventi volti ad arginare il proliferare di ratti e, contestualmente, a dar corso alla prima fase della lotta alle anofeli in stadio larvale, con l’impiego di larvicidi biologici e cicli di trattamenti antilarvali, con prodotti a base di regolatori della crescita nei pozzetti e nelle caditoie stradali, nonché presso parchi pubblici e scuole. Previsto altresì il posizionamento di ovitrappole, per monitorare la distribuzione dell’insetto.

Le operazioni, che si concretizzeranno nella messa a terra del materiale occorrente alle azioni pianificate, si protrarranno fino a tutto il 5 Aprile, interessando tutto il centro urbano, periferie comprese. A fine mese, poi, in date e con modalità che saranno tempestivamente rese note, si darà avvio alla campagna contro le blatte ed alla disinfestazione adulticida.

In caso di pioggia o comunque maltempo, il programma potrebbe subire variazioni.