EasyPark sbarca a Matera: nella capitale europea della cultura 2019, gestire la sosta non è mai stato così facile

E’ l’app di mobile parking più diffusa in Italia ed in Europa, disponibile in 320 città italiane e in 14 paesi all’estero

Dal 26 Marzo 2019 anche a Matera, capitale europea della cultura nel 2019, si può gestire la sosta su strisce blu con EasyPark, il servizio di mobile parking più diffuso in Italia ed in Europa.

Un’app che risponde alle esigenze dei residenti e dei turisti, che si recano a Matera in auto e desiderano poter approfittare al meglio del proprio tempo, senza lo stress di ricorrere al parcometro e alle monetine e spendere più del necessario nel timore di incorrere in sanzioni.

Con l’app EasyPark, l’area di sosta con la relativa tariffa viene direttamente geolocalizzata sullo smartphone;

La durata della sosta si può comodamente prolungare dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interrompere anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale;

EasyPark può essere utilizzata in tutte le città, italiane ed estere in cui è disponibile: 320 comuni italiani, tra cui Roma, Napoli, Salerno, Milano, Lecce, Reggio Calabria, molti altri comuni in Puglia e Campania, e oltre 500 città all’estero. Allo stesso modo, chi già usa EasyPark in altre città, italiane ed estere, potrà usarlo anche a Matera.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale e S.I.S.A.S. Service, grazie ai quali il nostro servizio arriva anche a Matera, in un anno particolarmente importante per la città. Questo ci rende ancora più orgogliosi: l’adozione della nostra applicazione di digital parking garantisce benefici tangibili sia agli automobilisti che alla città. Con la nostra app, l’utente può gestire la sosta comodamente dal proprio cellulare, senza perdite di tempo e stress. Attivare la sosta con EasyPark è molto semplice ed intuitivo, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia. Bastano davvero pochissimi click.” dichiara Giuliano Caldo, Country Director di EasyPark Italia.

Come funziona EasyPark:

Servono solo 2 minuti per installare l’app e iniziare ad usarla!

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app (disponibile per iOS, Android e Windows Phone), registrarsi al servizio tramite l’app EasyPark o dal sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, disponibile automaticamente sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione, e visibile sui parcometri, il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

A Matera non è necessario esporre il tagliando EasyPark sul cruscotto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark:

Nessun costo di abbonamento! Per gli utenti occasionali che sostano a Matera, il servizio EasyPark prevede una commissione di 0,19€ a sosta, da aggiungere all’importo della sosta consumata.

Chi utilizza spesso il servizio a Matera o in tutte le altre città in cui è disponibile, può invece decidere di optare per il pacchetto EasyPark Large* a un canone fisso mensile di 2,99€, senza nessuna commissione sulle singole soste.

Per maggiori informazioni: www.easyparkitalia.it

* attivabile telefonando al Servizio Clienti EasyPark: 089 92 60 111.

*******************

Il Gruppo EasyPark

Fin dal 2001 i nostri pluripremiati servizi digitali aiutano gli automobilisti a gestire la sosta. Oggi siamo disponibili in 900 città in 15 paesi. Ma non solo. A livello generale, la nostra tecnologia supporta le aziende, gli operatori e le città ad amministrare, pianificare e gestire i parcheggi. Siamo impegnati a rendere la vita urbana più facile – un posto auto per volta. Visita www.easyparkgroup.com per saperne di più.

In Italia, EasyPark è attivo in oltre 300 città tra le quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Verona e Catania. Una presenza in costante crescita, che ogni mese vede nuovi comuni aggiungersi al circuito. Per ulteriori informazioni: www.easyparkitalia.it