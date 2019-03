Matera 2019, positiva partecipazione sul bando per residenze artistiche

Sono 119 le domande pervenute in relazione al bando lanciato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 riguardante la realizzazione di residenze artistiche durante l’anno di Matera Capitale Europea della Cultura, a testimonianza di una grande attenzione per questa specifica tipologia di progetti culturali. Ancora più interessante: oltre il 50% delle candidature proviene da fuori Matera, da paesi piccoli e piccolissimi della Basilicata, in aree spopolate o a rischio di spopolamento, segno tangibile di una vivacità culturale

Il 30 marzo dalle 10 alle 18 presso il Complesso del Casale in Via Madonna delle Virtù, i titolari dei 30 migliori progetti saranno chiamati ad un momento di presentazione della loro idea alla comunità, e lavoreranno fra loro ed insieme a partner europei per una giornata di co-creazione, metodologia innovativa che ha già dato ottimi risultati nel lavoro svolto insieme ai Project Leader lucani. L’iniziativa, dal titolo “Mat-Air 1. Abitanti temporanei, artisti permanenti” servirà a sviluppare, fra le altre cose, il tema della mobilità transnazionale e della sostenibilità per la realizzazione di progetti di residenza anche negli anni successivi al 2019, nonchè ad esplorare buone pratiche e sistemi di finanziamento ai progetti di residenza artistica in tutta Europa.

L’evento, che è aperto al pubblico sino a esaurimento dei posti, potrà servire ai cittadini interessati ad imparare dal racconto della viva esperienza di altri operatori quali sono gli elementi che costruiscono una residenza artistica.