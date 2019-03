Massafra: Il Pd sui problemi parcheggio

A breve, infatti, il piazzale situato di fronte l’ex ospedale Pagliari diverrà a pagamento.

Cosi facendo, Fabrizio Quarto e la sua maggioranza hanno eliminato tutti i parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze dell’unico presidio sanitario della città.

Un ulteriore balzello per i pazienti, i medici e tutti gli operatori sanitari della struttura. Con l’aumento degli stalli a pagamento, molti spazi dove ora è possibile parcheggiare gratuitamente, non potranno più essere utilizzati. Queste decisioni vanno ad incidere soprattutto sui cittadini più deboli e fragili. ” E’ quanto si legge in una nota congiunta di Ida Cardillo consigliere comunale del Partito Democratico e Angelo Notaristefano , segretario dei Giovani Democratici.

“Nel 2015 l’amministrazione di Martino Tamburrano provò a rendere il piazzale a pagamento e in un primo periodo chiusero, proprio come Quarto, l’ingresso del piazzale .

Contro questa decisione si schierò il Partito Democratico e i consiglieri comunali , Vito Miccolis e Michele Mazzarano, presentarono una mozione .

In questa occasione, le ragioni dei cittadini ebbero la meglio e il parcheggio a pagamento non fu più effettuato.

Anche Maurizio Baccaro , allora consigliere di opposizione, espresse la sua contrarietà con un comunicato stampa del 20 marzo 2015 e con un successivo intervento nel consiglio comunale del 30 marzo 2015. Riguardo la chiusura del piazzale disse: “Un fatto grave e non sostenibile per un luogo fondamentale dove i cittadini, anche quelli in condizioni di reddito precario, si recano necessariamente per accedere a pubblici servizi indispensabili per loro” . A distanza di 4 anni le cose sono cambiate , Baccaro, ora presidente del consiglio comunale, non difende più i cittadini ma è silente verso la casta comunale di cui fa parte .

Per noi democratici lo spropositato numero di parcheggi a pagamento nei pressi del Pagliari continua ad essere grave anzi gravissimo. Riteniamo ingiusto che si voglia lucrare su chi si reca per necessità in un presidio sanitario. Noi non cambiamo idea per convenienza, noi restiamo contrari a questa e alle altre ingiuste estensioni della sosta a pagamento a Massafra.