INCONTRO CON L’AUTORE: FRANCESCO GIORGINO IL 30 MARZO

La Libreria Di Giulio in collaborazione con AISM – Associazione Italiana Sviluppo Marketing – promuove un incontro con il giornalista del TG1 e docente universitario Francesco Giorgino Sabato 30 marzo 2019 alle ore 18:00 presso “Hotel Nazionale” in via Nazionale 158/A a Matera. L’autore presenterà il suo ultimo libro “Alto volume. Politica comunicazione e Marketing” – Luiss Editore Moderatore Alessandro Martemucci – Lean Marketing Manager

L’ingresso è libero

Il libro

Politica, comunicazione e marketing

La politica sta diventando sempre più comunicazione e marketing. Dagli Stati Uniti all’Italia si sta consolidando un nuovo modo di conquistare e gestire il consenso elettorale. E, dunque, di far politica. Nell’era del populismo e del sovranismo, nell’era del primato dei dati e dei social network, a contare è più la rappresentazione nella sfera pubblica mediata che la rappresentanza. Sono tanti gli strumenti a disposizione di chi, detenendo il potere, ha come priorità del proprio agire comunicativo l’aumento del livello di engagement dei cittadini. All’overload informativo degli ultimi decenni si è associato un significativo cambio d’intonazione che ha trasformato la comunicazione politica da forma in sostanza, avvicinandola sempre più al content marketing.

Rintracciare analogie e differenze tra Salvini e Di Maio, tra Renzi e Berlusconi, è un dovere se si vuole capire un po’ di più del modo in cui, almeno in Italia, la politica esercita i propri effetti sulla società.

Il libro si compone di quattro capitoli nei quali sono affrontate le tematiche inerenti alla sempre più corposa convergenza della politica nelle logiche e nei linguaggi tipici della comunicazione e del marketing. Passando per un’attenta e chiara analisi della politica nell’era del web 2.0, andando a delineare i nuovi significati del concetto di populismo nell’era della politica post-moderna, nella seconda parte si giunge a sezioni dedicate ai soggetti di spicco che hanno incarnato ed incarnano, ognuno con differenti peculiarità, l’Italia dell’era dei sovranismi e dei populismi.

L’autore

Francesco Giorgino è giornalista, volto di spicco del Tg1 delle 20, saggista e docente universitario di Marketing e Newsmaking presso l’università Luiss Guido Carli e da settembre 2018 anche docente di Giornalismo, Comunicazione e Marketing politico presso il dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Bari.