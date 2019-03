Il sindaco di Matera saluto il Prefetto Bellomo

Il Sindaco e una rappresentanza della Giunta comunale hanno salutato questa mattina al Palazzo di Città il Prefetto, Antonella Bellomo, che il primo aprile lascerà Matera per insediarsi alla guida della Prefettura di Taranto.

Il Sindaco ha ringraziato il Prefetto, a nome della città, “per l’importante, strategico ruolo svolto, sempre a fianco di questa Amministrazione e dei cittadini materani.

In questi anni ha rappresentato – ha sottolineato De Ruggieri – un sicuro riferimento con la sua sapiente e costante attività di stimolo, mediazione e sostegno, messa in campo con intelligenza, professionalità e con tanta umanità.

Numerosi sono stati i momenti, anche delicati, che abbiamo condiviso e che ci hanno consentito, in stretta collaborazione, di conseguire i traguardi che sono stati e sono alla ribalta anche nazionale. Sono convinto che non mancheranno occasioni di nuovi incontri e rinnovati impegni comuni nella sua nuova sede di Taranto, città con cui condividiamo rilevanti progetti di collaborazione, che, ora più di prima, troveranno in lei nuovi stimoli. Ci mancherà Signor Prefetto – ha concluso il Sindaco di Matera – ci mancherà la sua rassicurante disponibilità ed il suo costante riferimento”.