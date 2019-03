Coldiretti Basilicata protagonista dell’evento Gardentopia a Matera

Anche Coldiretti Basilicata ha partecipato, dando il suo prezioso contributo, in occasione di Gardentopia, l’iniziativa che si rivolge agli spazi dismessi, alle aree abbandonate, alle periferie. Alla presenza di 200 bambini delle scuole materne degli istituti di Matera,la federazione agricola lucana insieme a rappresentanti di Coldiretti Donne Impresa e Coldiretti Giovani Impresa ha dato vita ad una vera e propria giornata di formazione sul campo. Nel corso della giornata rilanciata l’importanza di educare fin da subito i più giovani a mangiare bene, ed in particolare un cibo sano e di qualità, dato dalla certezza di consumare produzioni italiane e locali al 100% e non contraffatte. Un tema che ha incuriosito i più piccoli che con tanto entusiasmo hanno compreso quanto sia fondamentale mangiare frutta e verdura di stagione, appena raccolta e coltivata seguendo controlli ben precisi. “E’ stata un’esperienza unica, come ogni evento dove partecipano bambini. Leggere nei loro occhi l’entusiasmo di chi ha voglia di scoprire il mondo – hanno spiegato i referenti di Coldiretti – deve renderci tutti più responsabili e coscienti delle nostre scelte. Ecco perchè è imprescindibile far capire cosa vuol dire mangiare bene e ancor di più comunicare in modo corretto la provenienza di un dato prodotto”. Ancora più coinvolgente il momento pratico della degustazione dei prodotti della rete di Campagna Amica: arance, fragole, mandarini l’han fatta da padrona in un banchetto succoso, sicuro e colorato. La giornata è terminata con la piantumazione di 100 alberi da frutto.

