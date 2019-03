MATERA – Via San Vito riapre al transito dei veicoli

Nel pomeriggio di oggi sarà riaperta al transito dei veicoli nel doppio senso di circolazione Via San Vito, la strada di ingresso alla città provenendo da Taranto.

“I lavori proseguiranno – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Trombetta – per terminare la realizzazione dei marciapiedi, per il completamento della segnaletica orizzontale e verticale, e per delimitare il percorso ciclopedonale. Successivamente sarà realizzato un apposito cordolo di delimitazione del percorso rispetto alla carreggiata stradale. Sarà, infine, effettuata la piantumazione di essenze arboree all’interno della nuova rotatoria”.

Matera 26 marzo 2019