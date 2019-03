Regionali: In Basilicata vince il centrodestra di Bardi

Come era nelle previsioni, è il centrodestra a vinecere le elezioni regionali in Basilicata. Sonora la sconfitta della coalizione di centrosinistra che nonostante il passo indietro di Marcello Pittella e la candidatura deldottor Trerotola non è riuscito a riconquistare l fiducia degli elletori lucani che hanno indirizzato la loro preferenza verso la Lega di Salvini. I dati: si sono recati alle urne 53,52% dei votanti e su 648 / 681 sezioni scrutinate il centrodestra si attesta al 41,88% con 116.686 elettori, contro il 33,30% del centrosinistra. Il Movimento 5 stelle si attesta sul 20,47% mentra la lista di “Basilicata Possibile” al 4,36%.

Nella coalizione di centrodestra ad attestarsi come primo partito e’ la Lega con 52.140 votanti pari al 19%.

Il Movimento 5 stelle invece si attesta come primo partito con il 20,42%.