Olimpia Matera, una vittoria importante con HSC Roma

Un’Olimpia Matera a quattro tempi si sbarazza faticosamente dell’ostica HSC Roma e rinsalda il suo quarto posto in classifica: si è conclusa con il punteggio di 75 a 64 la sfida giocata al Palasassi domenica 24 marzo 2019, tra due contendenti dirette nella zona Playoff del Girone D di Serie B “Old Wild West” di pallacanestro. Nell’andata dell’8 dicembre, i lucani avevano vinto in trasferta con un risultato quasi identico, 75 a 66.

Primo quarto in salita per i locali, che subiscono un’accelerazione fulminea da parte degli ospiti; questi sembrano spadroneggiare in lungo e in largo sul parquet materano, e chiudono la frazione con il punteggio di 23 a 12. Nel periodo successivo, i romani tampinano il canestro biancoazzurro e si portano a un vantaggio doppio di quindici punti (31 a 16 al minuto 12:13); ma a questo punto, i ragazzi dell’Olimpia mettono ordine alle loro idee e, salvo qualche fiammata di ritorno di HSC, riescono a chiudere il secondo turno a meno sei (39-45), con una tripla di Del Testa a pochi istanti dal buzzer. Terzo quarto all’insegna della maturità, il confronto si trasforma in uno scambio di schermaglie che permette ai lucani di neutralizzare lo svantaggio prima (46 pari al minuto 23:44 su tripla di Merletto) per poi chiudere il periodo in vantaggio di tre punti (69 a 56) grazie a una tripla di Giacomo Sereni. Nell’ultimo quarto non c’è più quasi storia: l’Olimpia sferra l’ultimo attacco decisivo e raggiunge, con quattro triple di Battaglia, Buono, Merletto e Cena, un confortevole vantaggio a due cifre, che poi amministra fino al termine del match, mandando in tripudio il pubblico del Palasassi.

Racconta il coach Agostino Origlio: ” All’inizio facevamo fatica ad attaccarli, conoscevamo i nostri avversari per le loro doti atletiche e non ci hanno smentito, producendo una partita muscolosa. Inoltre non ci siamo accoppiati bene in contropiede, in una fase in cui abbiamo sofferto alcune palle perse, e abbiamo rischiato di smarrire un po’ il ritmo della partita; invece siamo riusciti a restare attaccati alla partita; la bomba di Del Testa alla fine del secondo quarto ci ha dato ossigeno, permettendoci di limitare il disavanzo a sei punti. Con una ritrovata fiducia nei nostri mezzi, e una corretta chiave difensiva nella seconda metà della partita, abbiamo infine affermato i nostri effettivi valori in campo”.

Dello stesso tenore sono le testimonianze di due giocatori dell’Olimpia. Enzo Cena: “Siamo entrati in campo un po’ contratti, sapevamo che non si trattava di una partita facile; i nostri avversari erano aggressivi e intensi, ci hanno messo in difficoltà ma non siamo mai usciti di testa, per cui siamo riusciti nella seconda metà a mettere in ordine le cose e ad aggiudicarci il match”. Daniele Merletto: ” Non è stata una gara dal risultato scontato, abbiamo sofferto il loro atletismo, ma poi siamo venuti fuori noi con le nostre letture e il nostro gioco, è andata molto bene. Il nostro palazzetto ci dà sempre una mano, è anche merito dei nostri sostenitori se riusciamo ad avere grandi reazioni come quella di stasera”. Aggiunge coach Origlio: “Il nostro è un pubblico ambizioso e competente, ci dà la spinta per dimostrare con i fatti il valore di questi ragazzi, che fanno un lavoro super e applicano in partita tutto quanto prepariamo in allenamento”.

Sia i giocatori, sia l’allenatore, hanno voluto dedicare la vittoria a De Leone, che si è infortunato in settimana. Lo conferma il coach: “Dedichiamo questa vittoria a Matteo, probabilmente non riuscirà a finire la stagione; ha avuto un infortunio e siamo in attesa di conoscere i risultati degli esami medici. Siamo tutti dispiaciuti, è un ragazzo che ha messo sempre cuore e impegno in tutte le partite che ha giocato”.

Lo score dell’incontro rileva la doppia cifra raggiunta da Enzo Cena (21 punti), Giacomo Sereni (14), Daniele Merletto e Pasquale Battaglia (10). Le percentuali di tiro indicano il 45% nei tiri dall’area (15/33), del 35% nelle esecuzioni dall’arco (11/31) e dell’86% nei tiri liberi (12/14).

La vittoria conseguita domenica sera – a quattro giornate dal termine della regular season – permette all’Olimpia di stabilizzare il quarto posto in classifica con 38 punti e di non perdere il passo con le prime tre, uscite tutte vincenti dai confronti della giornata appena conclusa: Caserta (46 punti) ha vinto in casa di IUL Roma con il punteggio di 69 a 76, Palestrina (42) ha battuto agevolmente Luiss Roma (92-69) e Salerno (40) ha superato Scauri per 90 a 83. Invece, alle spalle dei materani, una battuta d’arresto per tutte le dirette inseguitrici in zona Playoff: Reggio Calabria (33 punti) ha perso in casa con Capo d’Orlando (73-77) nell’anticipo di venerdì; Luiss Roma (32), come detto, ha perso con Salerno; Napoli (32) è stata sconfitta a Palermo (79-69) e HSC (30) non è riuscita nell’impresa del Palasassi. Con un residuo bottino di otto punti ancora da assegnare, la formazione materana è dunque a due punti da Salerno e quattro da Palestrina, e alle sue spalle ha scavato un solco di cinque punti dalla più diretta inseguitrice (Reggio Calabria). “Quando vinci ti devi preoccupare poco di chi hai alle spalle, ma ovviamente diamo sempre un’occhiata ai risultati dei nostri competitor. Questa vittoria ci dà forza nel rush finale della stagione regolare, le partite che ci aspettano non saranno facili” – conclude Agostino Origlio. Aggiunge Massimo Checchi, consigliere di amministrazione della società sportiva: “Il punto cruciale arriva adesso, con le prossime partite; occorre qualificarsi ai Playoff più in alto possibile e mantenere alta la tensione nonostante i ragazzi abbiano una stagione sulle spalle. Siamo fiduciosi”.

Sugli altri campi, vincono Pozzuoli in casa con Catania (83 a 75) e Valmontone in trasferta a Battipaglia (68 a 113). Le ultime quattro giornate di campionato serbano ancora numerosi scontri diretti tra le attuali prime otto della classifica: Caserta e Salerno devono incontrare un’avversaria diretta; Napoli e Luiss Roma due; Matera, Palestrina e HSC Roma tre; Reggio Calabria addirittura quattro. Per l’Olimpia, l’incontro in casa della Luiss Roma, originariamente previsto per domenica prossima, 31 marzo – e valido per la ventisettesima giornata – è stato posticipato al 17 aprile; ben oltre le giornate 28 (il 7 aprile in trasferta a Palestrina) e 29 (il 14 aprile in casa con la capolista Caserta), mentre l’ultima giornata della regular season vedrà impegnati i materani in trasferta a Scauri (20 aprile).

Tabellino

Olimpia Matera – In Più Broker Roma 75-64 (12-23, 27-22, 20-11, 16-8)

Olimpia Matera: Enzo Cena 21 (5/8, 2/5), Giacomo Sereni 14 (2/5, 2/2), Daniele Merletto 10 (0/0, 3/7), Pasquale Battaglia 10 (2/3, 2/9), Maurizio Del testa 7 (2/7, 1/5), Renato Buono 7 (2/4, 1/2), Andrea Iannilli 6 (2/6, 0/0), Daniel Datuowei 0 (0/0, 0/1), Alberto Montemurro 0 (0/0, 0/0), Mario Mancini 0 (0/0, 0/0), Domenico Centoducati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 37 9 + 28 (Andrea Iannilli 9) – Assist: 13 (Daniele Merletto 4)

In Più Broker Roma: Aristide Mouaha 23 (7/8, 0/3), Joel Fokou 18 (7/11, 1/3), Cosimo Costi 10 (4/9, 0/3), Alessio Di simone 7 (2/6, 0/1), Giovanni Bruni 2 (1/7, 0/5), Bertrand Ndzie 2 (1/1, 0/0), Ly-lee Keller cedric 2 (0/0, 0/0), Gabriel Dron 0 (0/2, 0/0), Stefano Rubinetti 0 (0/0, 0/0), Claudio Di paolo 0 (0/0, 0/0), Daniele De robertis 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Aristide Mouaha 10) – Assist: 14 (Giovanni Bruni 8)