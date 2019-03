Melfi: Evade dai domiciliari, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Melfi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un individuo del luogo, ritenuto responsabile di evasione.

In particolare, nella mattinata dello scorso sabato, nell’espletamento di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno accertato che l’uomo, da qualche mese in regime di detenzione domiciliare, non era in casa.

Sono state immediatamente avviate le ricerche, proseguite senza sosta per alcune ore, fino a quando lo stesso è stato rintracciato nei pressi della locale stazione ferroviaria, dove si era recato con l’intenzione di prendere un treno per allontanarsi dalla cittadina.

Il soggetto, già incorso in tale tipo di reato, è stato tratto in arresto.

L’episodio sottolinea l’importanza dei controlli che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno predisponendo nei confronti delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o a misure di prevenzione irrogate sotto il profilo della pericolosità sociale, limitativi della libertà personale, così da assicurare che gli obblighi che ne derivano per i destinatari siano rispettati, anche a tutela dell’incolumità delle comunità locali ove gli stessi vivono.