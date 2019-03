“Siamo la prima forza in Basilicata e a Matera abbiamo toccato il 30%. Grazie ai lucani e grazie ad Antonio Mattia per come si è speso in questa bellissima campagna elettorale e ai nuovi consiglieri eletti, che faranno senz’altro un ottimo lavoro”.

Lo scrive su Facebook il ministro per il Sud Barbara Lezzi