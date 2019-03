Il Presidente della Provincia di Potenza, saluta il Prefetto di Potenza

Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, nella mattinata di oggi, ha incontrato il Prefetto di Potenza, Giovanna Stefania Cagliostro, che, dopo poco più di due anni, sta per lasciare la sede del capoluogo lucano.

Guarino ha voluto esprimere la propria gratitudine per l’impegno che il Prefetto Cagliostro ha profuso nello svolgimento della sua funzione. Impegno che ha riguardato, tra l’altro, la soluzione di importanti vertenze di lavoro, le questioni della sicurezza e del contrasto alla criminalità, il tema di un’accoglienza equilibrata e integrata dei migranti e dei profughi nei comuni della provincia.

“Nel ringraziare il Prefetto Cagliostro per il proficuo lavoro svolto per le nostre comunità – ha affermato il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino – le auguriamo i migliori successi per il proseguimento del proprio impegno istituzionale”.