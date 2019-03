Il nuovo consiglio regionale della Basilicata

E’ terminato lo spoglio delle 681 sezioni lucane e la coalizione di centro destra si attesta al 42,20% ottenendo 12 seggi.

Vengono per tanto eletti consiglieri: Fanelli, Cicala, Zullino, Coviello, Merra e Cariello per la Lega;Cupparo, Piro e Leone per Forza Italia; Vizziello per Fratelli d’Italia, Baldassare per Idea e Quarto per la lista Bardi Presidente.

Il centrosinistra con il 33,11% ottiene 4 seggi ed elegge, oltre al candidato Presidente Carlo Trerotola, Pittella e Braia per la lista Avanti; Polese e Cifarelli per la lista Comunità democratiche.

Il Movimento 5 stelle con il 20,32% ottiene 3 seggi ed elegge Leggieri, Giorgetti e Perrino.

Nessun seggio per la lista La Basilicata Possibile che si ferma al 4,37%.