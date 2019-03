Gravina in Puglia: Gli allievi della “Don Saverio Valerio” campioni di poesia

Gravina fa incetta di premi alla nona edizione del“SanPellegrino Festival”, il concorso nazionale di poesia per e dei bambini organizzato dal Comune di San Pellegrino Terme. Tra i protagonisti della manifestazione, gli alunni della IV B del II Circolo Didattico “Don Saverio Valerio”, guidato dalla dirigente scolastica Antonella Sarpi. Ricevuti in Comune dalla vicesindaca con delega all’istruzione Maria Nicola Matera, i poeti in erba – accompagnati da insegnanti, genitori e dalla dirigente scolastica – hanno festosamente presentato i propri elaborati, grazie ai quali hanno conquistato il primo premio per un componimento poetico di classe, guadagnando inoltre il secondo ed il terzo gradino del podio, rispettivamente nella categoria di poesia singola in III e IV classe. Il tema affrontato è stato quello della solitudine, sviluppato dapprima tra i banchi di scuola e poi riportato nero su bianco in versi. Una vittoria, quella degli studenti gravinesi, conseguita a sorpresa, come hanno raccontato gli stessi bambini, fino al momento della comunicazione dei risultati del Festival ignari di essere stati iscritti alla competizione dalla propria insegnante. «Sapete perché avete vinto? Perché l’unione fa la forza», ha detto loro la vicesindaca Matera, aggiungendo: «Da questa vittoria ottenuta in gruppo avete ancora di più capito che è stando insieme che si raggiungono grandi risultati, a scuola ed anche nella vita. Siamo felici di essere qui a festeggiarvi, stretti nella gioia di aver conseguito questo risultato che è vostro e di tutta la comunità gravinese».

