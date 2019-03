Basilicata: Fraccaro, “Numeri non mentono, più forti di prima”

“I media parlano di un crollo del MoVimento 5 Stelle in Basilicata. La realtà però è un’altra, perché come sempre i numeri non mentono. La verità è che siamo la prima forza politica della Regione con il 20,7% dei voti e abbiamo più che raddoppiato l’8% delle regionali del 2013. Il M5S si è presentato ai cittadini lucani con il suo simbolo e la sua lista, senza le solite accozzaglie di partiti e partitini spesso pieni di impresentabili. I risultati sono oggettivi: siamo più forti di prima, a dimostrazione del fatto che gli italiani premiano il nostro impegno per il Paese”. Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, che aggiunge: “A Matera abbiamo raccolto addirittura il 30% dei voti, un grande risultato che accogliamo con senso di responsabilità. Facciamo tesoro dei risultati che emergono dal voto in Basilicata e andiamo avanti a lavorare come sempre nell’esclusivo interesse dei cittadini. In Basilicata come in tutta Italia. Auguri ai nuovi consiglieri regionali e complimenti ad Antonio Mattia per la campagna che ha condotto nella Regione. Siamo certi – conclude – che daranno il loro prezioso contributo per portare in Consiglio regionale le istanze di tutti i lucani”.

