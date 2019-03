Barile: per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:30 alle ore 12:30 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: via Marconi, via De Gasperi, via Roma, via Piave, via Diaz, via Coronei, via San Leonardo e zone limitrofe.

