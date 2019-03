A Bitonto Presentazione del libro Mamma ti racconto il Petruzzelli

Venerdì 29 marzo alle ore 18:00 presso le sale della Galleria Nazionale della Puglia di Bitonto sarà presentato il libro Mamma ti racconto il Petruzzelli alla presenza dell’autore Vitaliano Iannuzzi. Introduce la professoressa Elvy Sarno.

Passeggiare per le vie della città di Bari e scoprire che il botteghino del Teatro Petruzzelli si trova in via Alberto Sordi è un particolare che non è sfuggito a Vitaliano Iannuzzi, docente di pianoforte presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari che, anche questa volta, stupisce per la sua interessante proposta didattico – pedagogica destinata al pubblico dei giovanissimi, risultato di un originale e abile connubio tra la Lirica e il Cinema.

Protagonista e narratore della storia è un bambino di nome Nicola, figlio di povera gente che vive nella città vecchia di Bari. Precettore musicale di Nicola è il nonno, raccoglitore di cartoni e ferro vecchio ma anche collezionista di dischi di lirica in vinile e cimeli del teatro dell’opera. È lui che introduce il piccolo Nicola alla magia del teatro accompagnandolo nel Petruzzelli ricostruito.

Vitaliano Iannuzzi, ha al suo attivo un’intensa carriera concertistica e numerose iniziative che uniscono l’aspetto musicale a quello didattico. Il libro in questione si inserisce in un fertile sistema di attività che punta a diffondere la musica classica tra le giovani generazioni e a rivitalizzare il fascino del melodramma italiano.