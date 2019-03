MOUSE HOUSE VERTICAL STUDIO MATERA 2019   25­‐30 MARZO 2019

Cardiff Welsh School of Architecture Coordinatori Odaspace (arch. Graziella Corti e arch. Gianpiero Maria Latorre)

Unibas, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo – DiCEM

Per la quarta volta Matera ospita il workshop promosso e sostenuto dalla Welsh School of Architecture di Cardiff chiamato “Vertical Studio”.

L’Ateneo gallese chiede a professionisti e docenti di tutto il mondo di candidare alcuni temi tra i quali gli studenti potranno scegliere.

La proposta, fatta dagli architetti materani Graziella Corti e Gianpiero Latorre, del gruppo di lavoro Odaspace, coordinatori del seminario, è l’unica approvata overseas; quest’anno il titolo de l workshop è Mouse House. Sede di svolgimento del workshop è il Campus Unibas di via Lanera 20 a Matera. Il VS19 Mouse House ha ottenuto il patrocinio del DiCEM ed è stato formalmente condiviso e sostenuto dalla Prof. Arch. Antonella Guida , coordinatrice del Corso di Studi in Architettura, che sarà presente nella giornata di apertura del workshop (25 marzo 2018), con la presentazione di un suo contributo sul tema. Il Vertica l Studio nella città di Matera, memore delle positive prime tre esperienze realizz ate nell’a.a. 2012/2013, nell’a.a. 2016/2017 e nell’a.a. 2017/2018, ha altresì ricevuto piena adesione da uno dei partecipanti della prima edizione, l’arch. Vito D. Porcari , oggi Phd student del dottorato di Ricerca “Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and Resources” – XXXII° ciclo (DiCEM) – Matera. Riteniamo possa essere un valido junior leader (tutor) per gli studenti del Corso di Studi in Architettura di Matera, con particolare riferimento al laboratorio di Proget tazione dell’Architettura 5: “Architettura ed eredità del costruito”, essendo tale workshop attività inerente a temi ed ambiti svolti nel corso. Il workshop Vertical Studio, promosso dalla Welsh School of Architecture di Cardiff è una interessante opportunità per gli studenti del primo e secondo anno della Welsh School of Architecture di lavorare insieme e collaborare con gli studenti del corso di Studi di Architettura del DiCEM dell’Università degli Studi della Basilicata, per poter ampliare la loro esper ienza nel campo della ricerca, della progettazione e del design a livello internazionale. VS 2019 affronta, quest’anno, il tema dell’ Ospitalità Diffusa attraverso lo studio di unità abitative minime

in risposta alla crescent e domanda di soggiorni veloci ed economici: stanze temporanee autosufficienti , micro-­‐spazi sostenibili idonei ad ospitare gli abitanti culturali temporanei della Capitale Europea 2019. Riproporre il concetto razionalista di Existenzminimum (abitazione di sussistenza) rivisto in chiave locale e contemporanea, con una lettura che fa propri i valori millenar i che la città di Matera ha saputo diffondere con il suo esempio: semplicità, utilità, resilienza, sostenibilità, ecc. Gli student i progetteranno spazi temporanei e sostenibili da colloc are nei Sassi e capaci, magari, di riproporre quell’organismo complesso che era il “ vicinato”. Il futuro dovrebbe costantemente guardare all’insegnamento del passato declinandolo in forme innovative senza disperdere quei valori universali che hanno costrui to le nostre identità.

La città, Capitale Europea della Cultura per il 2019, ospiterà nell’anno in corso 700.000 abitanti culturali provenienti da tutto il mondo. Matera è un laboratorio a cielo aperto, i Sassi rappresentano un organismo unico che ha mant enuto intatto il rapporto con l’ambiente naturale e che ha saputo sopravvivere grazie a un

meccanismo di eco-­‐sostenibilità. I 10 studenti di Cardiff, provenienti da tutto il mondo, avranno la possibilità di fermarsi a Matera per un’intensa settimana di lavoro e saranno accompagnati in un viaggio ideale alla scoperta della città, attraverso incontri, visite guidate, lezioni tematiche, workshop pratici, prevedendo il coinvolgimento di professionisti e studiosi locali . Il lavoro si espliciterà attraverso la produzione di modelli in cartone, rappresentazioni grafiche, elaborazioni tridimensionali e inserimenti foto realistici. L’Opening ufficiale del laboratorio è prevista lunedì 25 marzo alle ore 15.30 presso il Campus Unibas di via Lanera 20, mentre il termine del laboratorio con presentazione finale è previsto il giorno sabato 30 marzo alle ore 10 sempre presso il Campus l(in caso di indisponibilità di aule la presentazione avverrà

presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Mater a, in via Ridola ) In serata, tutti gli studenti ripartiranno per rientrare a Cardiff, dove il giorno 12 aprile si terrà l’exhibition

di chiusura; nella sede della Facoltà di Architettura Gallese sarà possibile assistere alla presentazione dei lavori di tutti i Vertical Studio 2019 ammessi, in un momento di confronto creativo comune.