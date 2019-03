Terza giornata del campionato lucano di Tennis di serie C

Entra subito nel vivo il campionato lucano di tennis maschile di serie C, con in programma domenica a partire dalle 9 la terza giornata. Entrambe in trasferta le formazioni del Circolo Tennis Matera: la formazione A (2 vittorie su 2 finora, la prima nel derby e la seconda in esterna contro il CT Pisticci) fa visita al CT Venosa, mentre la squadra B (per ora 2 sconfitte, ma al termine di incontri combattuti; nel turno scorso il ko casalingo per 4-2 contro la favorita alla vittoria finale, Tennis Club Potenza) è di scena sui campi del TC Gingles Potenza. Match impegnativi per le squadre della città dei Sassi (da regolamento 4 singoli e 2 doppi) che poi domenica prossima si ritroveranno contestualmente tra le mura amiche, rispettivamente contro Lucania Tennis Academy e CT Venosa, in una stagione che, sin da subito, si è dimostrata avvincente e contestualmente imprevedibile. Al termine del campionato poi, la squadra migliore classificata si aggiudicherà il titolo regionale e giocherà lo spareggio con la vincitrice del campionato pugliese per la promozione in serie B; le ultime due squadre classificate retrocederanno invece in serie D1

