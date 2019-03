Regionali: Basilicata al voto

Si è chiusa venerdì sera con i comizi finali la campagna elettorale per le regionali in Basilicata. Domenica 24 Marzo, sono chiamati alle urne 573.970 elettori che per eleggere il nuovo Presidente e i 20 componenti del consiglio regionale, 13 per la provincia di Potenza e 7 per quella di Matera. Le elezioni di domenica, “inaugurano” la nuova legge elettorale, varata lo scorso Agosto seconda la quale si può votare con la doppia preferenza a patto che questa indichi un candidato di sesso maschile e uno di sesso femminile, componenti del medesimo schieramento, per i meccanismi della parità di genere e delle quote rosa nelle liste. Se così non sarà la seconda preferenza verrà annullata. Non si potrà fare il voto disgiunto ed è stato eliminato il cosidetto “listino”. Cambia anche il premio di maggioranza che sarà progressivo: 11 consiglieri con il 30%, fino a un massimo di 14 consiglieri.

Per il resto si tratta di un sistema di voto proporzionale, con i consiglieri che verranno eletti tra le liste delle due circoscrizioni provinciali di Potenza e Matera. con la soglia di sbarramento fissata al 3%. Si vota nella sola giornata di domenica dalle ore 7.00 alle 23.00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Quattro i candidati presidente: Carlo Trerotola, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da 7 liste; Vito Bardi, per la coalizione di centrodestra con 5 liste; Antonio Mattia, unica lista a sostegno, quella del Movimento 5 stelle e Valerio Tramutoli, singola lista “Basilicata possibile”. L’elettore, munito di carta di identità e di tessera elettorale, può esprimere il suo voto, facendo un segno sul nome di un candidato presidente o facendo un segno sul nome di una delle liste. Nel primo caso, il voto non si trasmette a nessuna lista nel secondo il voto viene trasferito al candidato presidente che quella lista sostiene. Non è previsto nessun ballottaggio. Sarà eletto il candidato presidente che riceve più voti. Il presidente eletto sarà anche consigliere. Sarà automaticamente eletto consigliere anche il secondo candidato presidente più votato.

