Irsina: sorpresi a rubare rame, una denuncia ed un arresto

Nella giornata di giovedì i Carabinieri della Compagnia di Tricarico nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata a reprimere i reati contro il patrimonio hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne, di Irsina, e denunciato, in stato di libertà, il complice minorenne.

In particolare, i Carabinieri di Irsina da tempo avevano notato persone sospette in prossimità di una struttura alberghiera in disuso, così sono scattati i controlli. Ieri mattina, infatti, hanno sorpreso i due giovani mentre stavano asportando da una struttura alberghiera in disuso circa 20 kg di rame dall’impianto elettrico oltre ad altro materiale vario.

Dalla successiva perquisizione effettuata a casa del maggiorenne è stata rinvenuta analoga refurtiva. Le fasi dell’arresto sono state piuttosto concitate ed uno dei militari è stato morso ad una mano dall’arrestato che ha cercato in ogni modo di sottrarsi al fermo tentando di fuggire. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari mentre il minore è stato riaffidato alla famiglia.