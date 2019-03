A Matera, seminario: ” La filosofia per pensare e creare la bellezza”

Lunedi 25 marzo 2019 è in programma, nella sede materana dell’Università della Basilicata, in Via Annibale Maria di Francia, un seminario di didattica della filosofia “La filosofia per pensare e creare la bellezza”. L’evento rientra nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il MIUR e la Fondazione Matera-Basilicata 2019 per la capitale europea della cultura ed è promosso dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. L’appuntamento è dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.

L’incontro rientra nel ciclo di Seminari dedicati alla didattica della Filosofia – previsti dal Documento MIUR “Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza” – ed è organizzato con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, dell’Università degli Studi della Basilicata, della Società Filosofica Italiana Lucana e del Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera con il patrocinio della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Alla luce di recenti pubblicazioni sulla definizione di “bellezza”, sulle forme del bello, sul sentimento estetico, sui canoni estetici, il Seminario intende contribuire a promuovere la costruzione di una cittadinanza culturale, riflettendo su autori e temi della tradizione filosofica occidentale, che da millenni sollecita a interrogarsi sulla pluralità dei diversi concetti di bellezza elaborati nel corso del tempo.

Bellezza come armonia, ineffabilità, ordine, eccesso, metodo, emozione, mistero: sono solo alcune delle interpretazioni che nelle sessioni di lavoro studiosi, docenti ed esperti analizzeranno per elaborare durante il laboratorio didattico, che si terrà presso il Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera, un Sillabo per competenze di Filosofia, a partire dalle “Indicazioni Nazionali” e dal PECUP, in grado di assicurare un interesse permanente per la bellezza nello studente di oggi e un’attenzione costante per il patrimonio culturale locale, nazionale, mondiale nel cittadino di domani.

Al Seminario parteciperanno anche gli studenti, tra i quali i vincitori della gara regionale delle Olimpiadi di Filosofia, con lo scopo di coinvolgere le nuove generazioni a una maggiore consapevolezza delle bellezze storiche, artistiche e culturali del proprio territorio.

La partecipazione al Seminario rientra tra le attività per la formazione docente per un totale di 8 ore. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.

È però necessaria l’iscrizione, da inoltrare tramite la piattaforma S.O.F.I.A. oppure richiedendo, compilando e inviando la scheda di partecipazione entro e non oltre il 23 marzo 2019 all’indirizzo sfilucanamatera@gmail.com.

Si accoglieranno fino a un massimo di 90 iscrizioni. Le eventuali spese relative al viaggio e al soggiorno sono a carico dei partecipanti. Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione all’incontro.

