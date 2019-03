A Matera Convegno nazionale dell Fondazione nazionale Interesse Uomo

È indetta per mercoledì 27 marzo alle 10,00 presso la sala degli Stemmi della Curia vescovile a Matera la conferenza stampa di presentazione del convegno nazionale “Etica, cultura e bellezza. Le strade per una nuova economia” che si terrà nella città dei Sassi i prossimi 29 e 30 marzo. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte don Marcello Cozzi, presidente della Fondazione nazionale Interesse Uomo, e monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera e Irsina. In tale occasione saranno illustrati i dettagli del convegno nazionale che vede insieme Fondazione nazionale Interesse Uomo, Conferenza Episcopale di Basilicata, Dicastero Vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Cestrim e Banca Popolare Etica

Il convegno, che si svolgerà nella Sala Convegni della Camera di Commercio materana, avrà lo scopo di interrogarsi su quale modello di sviluppo immaginare in alternativa a quello attuale per il quale lo sfruttamento della persona non è un incidente casuale ma un suo principio strutturante, e in modo particolare in che modo l’etica, la cultura e la bellezza possono porsi come elementi determinanti in un processo di umanizzazione dell’economia. Un convegno che tratterà i temi delle mafie e della corruzione, di biodiversità bancaria e di finanza etica, di ambiente e bellezza e che vedrà la partecipazione dei prelati monsignor Ligorio, Orofino e Caiazzo, di don Marcello Cozzi, del coordinatore nazionale di Libera informazione Lorenzo Frigerio, del filosofo officiale del Dicastero vaticano Vittorio Alberti, del procuratore distrettuale antimafia di Potenza Francesco Curcio, del commissario straordinario del Governo e del commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Annapaola Porzio e Luigi Gay, del sociologo Giacomo di Gennaro, del referente delle relazioni culturali della Banca popolare Etica Riccardo Milano, dei giornalisti Sergio Rizzo, Guglielmo Ragozzino, Toni Mira, Paolo Conti. Concluderanno la due giorni il cardinale Peter Tukson, prefetto del Dicastero vaticano per il servizio allo sviluppo umano integrale, e il presidente di Libera, don Luigi Ciotti.