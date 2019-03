Regionali: Presentazione,sabato, della sala stampa della Regione

Domani mattina alle ore 10.30 al piano terra del palazzo della giunta regionale (Sala Azzarà) si terrà un incontro con i giornalisti per la presentazione della sala stampa appositamente allestita in vista delle elezioni regionali del 24 marzo in Basilicata.

Nell’occasione verranno illustrate le modalità con cui saranno resi disponibili i dati elettorali provenienti dal Ministero dell’Interno per il tramite delle Prefetture di Potenza e di Matera. A margine della conferenza stampa saranno inoltre consegnati i pass ai giornalisti che sono stati accreditati dalle rispettive testate.

