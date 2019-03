Matera 2019: Fondazione cerca figure per la Cavalleria rusticana

“La Fondazione Matera Basilicata 2019 cerca attori, danzatori, praticanti di parkour e street dancers da coinvolgere nella creazione dell’opera lirica Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni che andrà in scena nei Sassi di Matera dal 2 all’11 agosto nell’ambito di “Abitare l’Opera”, progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 in coproduzione con il Teatro San Carlo di Napoli”.

Lo fa sapere in una nota la Fondazione Matera Basilicata 2019.

“Lo spettacolo itinerante sarà diviso in due momenti: una prima parte che vedrà i cittadini protagonisti con cori, danze corali e azioni teatrali in un “Prologo sui Sassi” ed una seconda parte nella quale si allestirà la messa in scena vera e propria dell’opera di Mascagni, con la regia di Giorgio Barberio Corsetti, che verrà

realizzata nel suggestivo scenario di Piazza San Pietro Caveoso e la Chiesa di Santa Maria di Idris.

I candidati potranno inviare il loro curriculum e un video di presentazione in cui evidenziare le proprie capacità specifiche entro il 7 aprile all’indirizzo mail culturalarea@materabasilicata2019.

I candidati selezionati saranno contattati per partecipare ai provini che si terranno il 13 e il 14 aprile presso il Teatro San Carlo di Napoli. Coloro che supereranno l’audizione, prenderanno parte ad una prima fase laboratoriale a Matera dal 22 al 30 aprile, nella quale sarà effettuata un’ulteriore selezione. Tale scrematura consentirà ai selezionati l’accesso alla seconda fase laboratoriale dal 17 al 22 giugno a Matera. I selezionati saranno coinvolti dal 3 luglio all’11 agosto nel periodo di prove e repliche dello spettacolo.

Per tutte le informazioni sulla selezione, è possibile consultare l’avviso sul sito web ufficiale www.matera-basilicata2019.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Avvisi Pubblici”.

