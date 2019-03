Giovinazzo: Controlli straordinari dei Carabinieri. Arrestata una persona, ritenuta responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Molfetta (BA) e della Stazione di Giovinazzo hanno intensificato il pattugliamento sul territorio, effettuando una serie di controlli nelle piazze di spaccio frequentate soprattutto da giovani assuntori, arrestando un 22enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso dell’attività, i militari hanno identificato e controllato alcuni giovani che si stavano intrattenendo nelle strade del centro, notando uno strano andirivieni in una piccola via. All’esito del controllo, veniva fermato un giovane 22enne, trovato in possesso di 20 dosi di hashish per complessivi 12 grammi, occultata nella biancheria intima. Addosso al giovane anche la somma di 20,00 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La droga è stata sottoposta a sequestro.

