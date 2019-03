Domenica l’Olimpia Matera contro HSC Roma al Palasassi

Domenica prossima, 24 marzo 2019, con inizio alle ore 18.00, l’Olimpia Matera affronterà al Palasassi l’HSC Roma, nell’incontro di pallacanestro valido per la ventiseiesima giornata su trenta – undicesima di ritorno – del campionato nazionale di Serie B “Old Wild West” – Girone D. Il match dell’andata venne vinto dai lucani nella capitale, con il punteggio di 66-75.

A cinque giornate dal termine della stagione regolare, l’Olimpia occupa la quarta posizione in classifica con 36 punti, avendo vinto diciotto volte e rimediato sette sconfitte, di cui l’ultima sabato scorso in casa di Pozzuoli, ed è già qualificata per i Playoff. Meglio dei materani hanno fatto Caserta, che conduce il girone con 44 punti, Palestrina (40) e Salerno (38). Con 30 punti, la squadra romana ricopre invece l’ottava posizione in classifica – l’ultima della zona Playoff, e ambisce tuttora a guadagnare la certezza per partecipare alla fase successiva; tra le due contendenti di domenica si collocano Reggio Calabria (33), Luiss Roma e Napoli (32), mentre la zona neutra di classifica è a sei lunghezze da HSC, con IUL Roma e Scauri a 22 punti.

Agostino Origlio, coach dell’Olimpia, fornisce la sua analisi dei prossimi avversari: “Affrontiamo una squadra che c’impone di alzare molto il livello dell’attenzione: un gruppo giovane, atletico, che non dà punti di riferimento. In tutto il campionato ha vinto otto trasferte di cui quattro nelle ultime cinque partite fuori casa (con l’unica sconfitta, di quattro punti, in casa della capolista Caserta). È una formazione che dall’imprevedibilità, dall’atletismo, e dal “corri e tira” combina un mix micidiale capace di mettere chiunque in difficoltà; merito anche della giovane età e della spensieratezza. In situazione di campo aperto non è facile trovare gli accoppiamenti giusti; bisogna controllare il nostro gioco, limitando le palle perse per evitare che si trasformino in ghiotte occasioni per i nostri avversari – che del contropiede fanno la loro arma migliore. E’ la squadra rivelazione, nessuno degli addetti ai lavori immaginava a inizio campionato che potesse raggiungere risultati così convincenti”. L’incontro sarà arbitrato da Fabio Bonotto di Ravenna e Daniele Sidoli di Vezzano sul Crostolo (RE).

Conclude il coach: “Quella di domenica sarà una delle due ultime partite di regular season che giocheremo al Palasassi; desideriamo davvero che il nostro pubblico ci dia manforte e aspiri insieme a noi a conquistare questi due punti così influenti per il nostro cammino”. Considerando che nelle prossime giornate, la formazione di Matera incontrerà – nell’arco di dieci giorni – altre tre formazioni della zona alta di classifica (in trasferta Palestrina il 7/4 e Luiss Roma il 17/4, in casa Caserta il 14/4; completa il calendario l’ultima giornata a Scauri, il 20/4), appare evidente che i biancoazzurri dovranno perseverare col fine di accumulare più punti possibili, onde assicurarsi la migliore posizione per i Playoff. La regola di questa seconda fase – che inizierà al termine del campionato – prevede, tra l’altro, che nei quarti di finale le prime quattro squadre del girone D incrocino le seconde quattro del girone C, “al meglio delle tre gare con formato casa-fuori-casa”; un vantaggio significativo, di cui tutte le formazioni in gara vorrebbero dotarsi al termine delle trenta partite di campionato.

Sugli altri campi del girone, sono in programma tre anticipi: questa sera, la sfida tra Reggio Calabria e Capo d’Orlando; sabato pomeriggio, gli incontri tra IUL Roma e Caserta, e tra Pozzuoli e Catania. Domenica, invece, in contemporanea con il match del Palasassi, completeranno il calendario i confronti tra Palestrina e Luiss Roma, Salerno e Scauri, Battipaglia e Valmontone, Palermo e Napol