Matera 2019, selezionati i primi Progetti di Comunità

Sono stati selezionati i primi 11 progetti nell’ambito della “Chiamata Pubblica dei progetti di Comunità di Matera 2019” lanciata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 nell’ambito del Progetto Community. La Chiamata Pubblica ha l’obiettivo di promuovere i progetti nati dalla comunità, frutto dell’accordo fra cittadini, e ideati “dal basso”. Le azioni promosse costruiscono processi che favoriscono l’acquisizione di nuove competenze nella realizzazione di attività di produzione culturale, sviluppando la possibilità – territoriale ed europea – di mettersi in rete ed in relazione. La collaborazione, al centro di ogni progetto selezionato, è lo strumento che gli consente di prendere forma e qualificarsi come progetti di comunità.

I primi progetti selezionati sono:

Basilicata in … Cammino (A. P. D. Il Carrubo Matera)

Cena d’estate (Altra Dimensione)

Festa del Libro – Bookcrossing in Piazza (Associazione Allopera)

Torneo inclusivo di calcio spontaneo tra i sassi e le comunità (Associazione Tam Tam animazione)

CreaImpara (Cooperativa Sociale L’abbraccio)

Viaggio di sola andata (Gruppo teatrale amatoriale “L. Tajatrist”)

Okkio all’acqua (Gruppo volontari per l’ambiente – Matera)

La corsa dei poveri cristi (I poveri cristi)

Di notte nei Sassi: Camminata (Nordic Walking) alla ricerca di luci, suoni e sapori

(Matera Cammina)

Salute mentale di comunità – LABIN laboratorio inclusivo (Progetto Popolare Cooperativa Sociale Onlus)

La città di Matera incontra “Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi (Unitep – Università della terza età e dell’educazione permanente)

Il processo della Chiamata Pubblica, cui tutti i progetti selezionati hanno preso parte, è suddiviso in due fasi. Nella prima vengono sviluppate le idee progettuali in modo tale da strutturarle in progetti di comunità. La presentazione delle idee progettuali è possibile fino al 30 luglio 2019 utilizzando esclusivamente il formulario disponibile sul sito della Fondazione Matera Basilicata 2019 nella sezione Mettiti in gioco (https://www.matera- basilicata2019.it/it/mettiti- in-gioco/entra-nella- community/chiamata-pubblica- progetti-di-comunita.html) .

Quando i progetti elaborati con il supporto delle comunità dei progettisti e della Fondazione sono ritenuti maturi dai proponenti, possono accedere alla seconda fase, e quindi essere presentati attraverso la compilazione di un formulario dedicato da inviare alla PEC fondazione@pec.matera- basilicata2019.it entro il 14 Settembre 2019.

I progetti esecutivi vengono sottoposti al vaglio di una Commissione costituita da esperti interni alla Fondazione e ammessi a far parte del calendario ufficiale di Matera 2019. La Commissione valuta l’opportunità di erogare un sostegno economico ai progetti presentati, per un importo massimo di 3.000 euro iva inclusa per ciascun progetto, da utilizzare per la copertura dei costi di: acquisto o noleggio di materiali e attrezzature, materiali di consumo, comunicazione, condivisione e diffusione del progetto, assicurazioni, spese di viaggio e alloggio. A sostegno della Chiamata Pubblica sono stanziati 150.000 euro che saranno erogabili sino al consumo dell’intera somma disponibile. Ad oggi sono stati assegnati 28.000 euro a contributo dei progetti approvati.

Durante l’intero processo ai proponenti vengono offerti i seguenti strumenti: lo spazio del Community Center (in Via La Vista 1, Matera), dove confrontarsi insieme sulle proposte progettuali (ogni mercoledì dalle 16.00 alle 19.00, ogni giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00); lo spazio della Community Online per proporre i propri progetti e confrontarsi con gli altri utenti (disponibile all’indirizzo http://community.matera- basilicata2019.it); incontri periodici con altri cittadini che intendono proporre progetti di comunità, favorendo, già prima della presentazione dei progetti e durante tutto il processo, una dinamica di scambio e confronto reciproco.

Per conoscere i criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti, è possibile visitare la sezione “Amministrazione Trasparente/Avvisi Pubblici” sul sito della Fondazione Matera Basilicata 2019 www.matera-basilicata2019.it.