TRICARICO (MT). BANDA SCOPERTA DOPO AVER FATTO FURTI IN PAESE. I CARABINIERI LI METTONO IN FUGA

Nel corso della notte del 19 marzo, alcuni malviventi sono entrati all’interno del Bar “Caravelli” e del Supermercato “Risparmio Più’’, entrambi posti sulla via appia di Tricarico, asportando, rispettivamente, sigarette e biglietti della lotteria “Gratta e Vinci” per un valore di circa 11mila € e prodotti alimentari per un valore di circa 5mila €.

La presenza della banda di ladri non è però passata inosservata. Un cittadino, infatti, accortosi della presenza dei malviventi all’interno del Bar, ha subito allertato i Carabinieri, i quali, giunti in prossimità dell’esercizio commerciale, hanno incrociato una Fiat 500 L, alla quale, viste le circostanze di tempo e luogo, hanno intimato l’alt. Il veicolo non si è fermato e ne è seguito un principio di inseguimento, subito conclusosi con l’autovettura dei malviventi costretta a bloccarsi in mezzo alla strada. In tale frangente i due occupanti del mezzo sono riusciti a sottrarsi all’arresto, fuggendo a piedi per la campagna ed abbandonando il mezzo con la refurtiva all’interno (la cui restituzione ai legittimi proprietari è in corso). L’autovettura rinvenuta, allestita con una lastra d’acciaio antiproiettile ed a bordo della quale sono stati rinvenuti numerosi chiodi a tre punte da utilizzarsi in caso di inseguimento delle forze dell’ordine, è risultata oggetto di furto.

Si è pertanto dimostrata vincente la partecipata collaborazione di alcuni residenti che hanno permesso ai Carabinieri di sventare i due furti costringendo i malviventi alla fuga, abbandonando sul posto la refurtiva.