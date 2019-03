Lotta alle truffe on-line da parte dei Carabinieri. Denunciate 9 persone.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza hanno posto in essere una mirata attività di controllo del territorio finalizzata a tutelare le fasce deboli, soprattutto giovanissimi ed anziani, spesso vittime, mediante artifizi e raggiri, del reato di truffa.

In tale ambito, i Carabinieri della Stazione di Barile (PZ) hanno:

identificato l’autore di una truffa telematica consumata in danno di un cittadino che aveva tentato di acquistare un personal computer su un noto sito di compravendita on-line. Il truffatore, un 25enne di Catania, deferito in stato di libertà all’A.G. dopo avere pubblicato l’annuncio, ha indotto la vittima ad accreditare, su una carta prepagata, la somma di 525,00 Euro, senza corrispondere l’oggetto d’acquisto;

deferito in stato di libertà un uomo di 47 anni della provincia di Torino che, dopo avere pubblicato un fittizio annuncio relativo alla locazione di una casa vacanze in Emilia Romagna, si è fatto accreditare, a titolo di caparra, l’importo di 350,00 Euro, rendendosi irreperibile.

Analogamente, i Carabinieri della Stazione di Melfi hanno deferito in stato di libertà:

un 25enne di Napoli per il reato di truffa. L’uomo, dopo avere pubblicato un inserzione, on-line, relativa alla locazione di una casa vacanza in provincia di Chieti, risultata mendace, ha indotto la vittima a versare la caparra, per un importo pari a 500,00 Euro rendendosi, successivamente, irreperibile;

due persone, rispettivamente di 30 e 21 anni, residenti nelle province di Trento e Treviso che, dopo avere inserito un fittizio annuncio relativo alla vendita di uno strumento musicale, hanno indotto l’acquirente a versare 1.200,00 Euro in loro favore, recapitando oggetti in plastica privi di valore commerciale.

I Carabinieri della Stazione di Viggianello (PZ), inoltre, hanno identificato un 25enne di Taranto che aveva pubblicato un annuncio su un sito di acquisti on-line, relativo alla vendita di uno smartphone, poi acquistato da uno studente senza mai riceverlo, dopo averlo pagato 450,00 Euro, versando la somma su una carta prepagata.

A Villa D’Agri (PZ), invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà, per il reato di truffa, un 49enne di Castrovillari (CS). L’uomo, dopo avere ricevuto un telefono cellulare posto in vendita su un sito di acquisi on-line, previa esibizione di una falsa ricevuta di pagamento, non ha mai corrisposto l’importo dovuto.

I Carabinieri della Stazione di Senise hanno individuato l’autore di una truffa on-line in un 31enne di Milano che, dopo avere proposto in vendita un’autovettura, si è fatto accreditare, su carta prepagata, l’importo di 700,00 euro per poi fare perdere le sue tracce.

Per ultimo, a Pignola, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà una donna di 31 anni, della provincia di Napoli, che dopo avere inserito su un sito dedicato, l’annuncio relativo alla vendita di un ricambio per autovettura ed avere percepito, quale contropartita, la somma di 500,00, si è resa irreperibile.

Correlati