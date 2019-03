Lavori sul viadotto saraceno: Costa chiede conferme sul progetto

Il Consigliere Ilaria Costa, Presidente della Commissione Consiliare Straordinaria deputata ad una funzione di controllo sui lavori in essere sul Viadotto Saraceno ha trasmesso una comunicazione ufficiale al Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, attraverso la quale si chiede conferma del rispetto dei tempi di alcuni adempimenti burocratici.

“Nella mia qualità di Presidente della Commissione di vigilanza sui lavori del ponte Saraceno del Comune di Villapiana – scrive nella missiva il consigliere Costa – facendo seguito ai colloqui istituzionali intercorsi, nel pieno espletamento del mio mandato, con la presente chiedo che mi vengano forniti gli aggiornamenti dell’iter burocratico in atti. In particolare, vorrei avere contezza dell’avvenuto deposito, cosi come promesso nell’ultima riunione, del progetto definitivo presso gli Enti preposti per il proseguimento dei lavori, possibilmente corredata dalla data di presentazione e dai presunti tempi di definizione. La richiesta è sottesa alla necessità di vedere il tratto di riferimento riaperto alla circolazione, prima dell’imminente stagione estiva. È forte preoccupazione per tutto il territorio e per l’economia della zona l’eventuale protrarsi della attuale situazione di stallo. Ringrazio sin da ora per il cortese riscontro alla presente e l’impegno fin ora profuso, auspicando una risposta in tempi brevi, prima intraprendere l’adozione di ulteriori azioni”.

In attesa delle risposte e delle conferme da parte dell’Ente Provincia alla richiesta posta in essere, la Commissione continua la sua attività di monitoraggio e controllo.