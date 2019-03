Cordoglio operaio vittima incidente sul lavoro a Policoro. Più controlli e più prevenzione. La sicurezza sul lavoro torni ad essere una priorità

La Cgil di Basilicata esprime il proprio cordoglio alla famiglia del lavoratore vittima del tragico incidente sul lavoro oggi a Policoro. In attesa che vengano fatte le indagini del caso, chiediamo a chi di competenza di esercitare maggiori azioni di controllo e prevenzione.

Non è possibile morire di lavoro. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza in Basilicata alla quale si può mettere fine solo unendo le forze e mettendo in campo azioni concrete.

È il momento non solo che la politica e le istituzioni facciano la loro parte ma che anche il mondo datoriale garantisca il rispetto delle norme e restituisca il giusto valore alla sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo questo aspetto al primo posto rispetto al profitto che sembra essere l’unico obiettivo perseguibile da parte delle imprese.

Segretario generale Cgil Basilicata

Angelo Summa