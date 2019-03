Bari, 21 marzo 2019. Commemorazione del “Giorno della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie”

Nell’ambito del Progetto della diffusione della cultura della legalità tra i giovani, edizione 2019, in occasione della Commemorazione del “Giorno della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie”, il Comando Legione Carabinieri “Puglia” ha organizzato, per il 21 marzo 2019, i sottonotati due eventi che avranno luogo presso l’auditorium del Quartier Generale del Comando Scuole Aeronautica Militare III^ Regione Aerea, sita in Bari Palese, via Gabriele D’Annunzio n.36:

– alle ore 10.00, alla presenza di circa 250 studenti delle scuole medie e superiori dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”, dell’Istituto Alberghiero Perotti, dell’Istituto Vivante – Tridente – Gorgjux di Bari, nonché di Autorità civili e militari della Città, avrà luogo una tavola rotonda per rammentare le vicende che hanno coinvolto oltre 900 vittime delle mafie in Italia e per rinnovare l’impegno nel contrasto alla criminalità organizzata, a cui parteciperanno la dott.ssa Rita dalla Chiesa, il Procuratore della Repubblica di Bari, dott. Giuseppe Volpe ed il Parroco della Cattedrale, Don Franco Lanzolla. Il moderatore sarà il dott. Attilio Romita, Direttore Regionale Rai;

– nella serata, alle ore 20.30, verrà eseguito un concerto a cura della Banda della Città di Bisceglie (BT), diretta dal Maestro Benedetto Grillo (già Carabiniere, transitato nelle Aree Funzionali del Personale Civile del Ministero della Difesa, in servizio presso il Reparto Comando della Legione Carabinieri “Puglia”), su alcuni passaggi di colonne sonore riferite a varie produzioni cinematografiche sul tema. All’evento parteciperanno Autorità civili, militari e religiose locali, militari dell’Arma in servizio ed in congedo e relativi familiari, nonché 50 giovani dei quartieri Madonnella e Japigia.