Matera 2019, Fiona May corre in scena per la Capitale Europea della Cultura

Il cartellone di Sport Tales si arricchisce di un’altra disciplina sportiva, l’atletica. A scendere in campo una protagonista assoluta, Fiona May. La due volte campionessa del mondo di salto in lungo sarà protagonista dello spettacolo “Maratona di New York” in scena lunedì 25 marzo alle ore 21:00, all’auditorium Gervaso di piazza Sedile.

Oggi 19 marzo alle 15 si aprono le prenotazioni per il suo spettacolo che resteranno aperte fino a mezz’ora prima dell’evento. È possibile prenotare sul calendario ufficiale di Matera 2019 oppure in Info Point. In Info Point sarà disponibile il 30% dei posti. L’Info Point, una volta terminati i posti a disposizione, potrà attingere alla quota online in caso ci siano ancora posti disponibili. In caso di prenotazioni disdette i posti tornano disponibili on line pertanto conviene controllare sempre. Per alcuni eventi all’ingresso viene allestita una lista d’attesa che permette l’accesso ai primi iscritti in caso di persone che prenotano e non si presentano.

Maratona di New York di Edoardo Erba è uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo. Una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori che l’hanno portata in scena, impegnati a correre per l’intera durata della pièce. Un’autentica prova di resistenza.

In questo nuovo allestimento il testo è al femminile. Una novità assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione al riadattamento dell’autore, ha affidato ad una coppia d’eccezione: la campionessa italo-britannica all’esordio teatrale dopo i successi ottenuti sul piccolo schermo, e l’attrice Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini.

Da una parte c’è la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile; dall’altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata ad un passato dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all’aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole.

Giovedì 21 marzo alle ore 18, alla sede della Fondazione Matera Basilicata 2019, via la Vista, 1, sarà presentato Matera is cool to run, il gioco di parole che lancia cinque percorsi da 2019 metri che verranno inaugurati e attraverseranno la Città di Matera, anche attraverso i Sassi. In collaborazione con la Federatletica la Fondazione Matera-Basilicata 2019 presenta poi altre iniziative come la partecipazione alla Maratona di Roma del 7 aprile e il Mennea day del 12 settembre.

Completano il programma sportivo di marzo altri due appuntamenti: sabato 23 sarà presentato, nel cartellone della Biblioteca della cultura sportiva il volume su “Pasolini e lo sport”. Martedì 26 la giunta del Coni si riunirà a Matera. Il governo dello sport italiano ha deciso così di celebrare la capitale europea della cultura.