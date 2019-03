atera Capitale della Cultura 2019: lunedì 25 marzo l’evento all’istituto “Ivan Vazov” di Plovdiv

Il Liceo per le Scienze Umane, Linguistico, Economico-Sociale e Musicale “Tommaso Stigliani” di Matera è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quale scuola di eccellenza, per partecipare agli eventi e alle iniziative dell’anno europeo di Matera Capitale della Cultura 2019.

Il prossimo lunedì 25 marzo, una delegazione di 7 studenti del liceo materano, accompagnati dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosanna Papapietro, dalla Prof.ssa Brunella Buonsanti e dalla Dirigente Ambito Territoriale di Potenza , Prof.ssa Debora Infante, parteciperanno al Seminario “La valorizzazione del Patrimonio Culturale: l’interpretazione delle scuole e la sua diffusione attraverso Matera2019”. L’evento sarà ospitato presso il Liceo Linguistico Bilingue “Ivan Vazov” di Plovdiv città bulgara che è Capitale europea della Cultura 2019, insieme a Matera.

Nel corso della giornata interverranno alti rappresentanti del MIUR e del’Istituto di Cultura Italiana di Sofia, verrà inoltre data la parola alle scuole che sono state premiate per i migliori progetti di valorizzazione del patrimonio culturale locale italiano.

Per lo “Stigliani” sarà proiettato il video “Ritmi e Sapori della Murgia materana”, ideato dalle Professoresse Natalia Bonello ed Emilia Venezia, realizzato dagli studenti del Liceo “Stigliani” in collaborazione con il Parco Murgia Materana, il CEA e il centro di Geodesia Spaziale – ASI, su scienza e ambiente, conoscenza e tutela del territorio, arte rupestre, musica e folklore, cultura del pane. Alle attività, inizialmente concepite per il Liceo Musicale, hanno collaborato in seguito tutti gli indirizzi della scuola, supportati anche dallo Staff di Dirigenza del Liceo “Stigliani” e dalle Professoresse Valeria Fiore e Patrizia Spedicato.

Nel suo intervento in visita a Matera, lo scorso 19 novembre, nell’ambito degli itinerari culturali “dalle scuole per le scuole”, il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Marco Bussetti ha annunciato che una delegazione di studenti del Liceo “Stigliani”, grazie alle buone pratiche realizzate per questo importante evento, era stata selezionata per un soggiorno culturale in Bulgaria

I ragazzi e le ragazze del Liceo “Stigliani” viaggeranno con una delegazione di studenti e docenti, anch’essi selezionati quali componenti di una scuola di eccellenza, provenienti dall’Istituto IPSSAR “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme (RA) gemellato con l’istituto materano.