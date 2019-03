A Pisticci falò di san Giuseppe

Anche quest’anno, una grande festa di popolo attorno al falò di San Giuseppe. Una tradizione ultrasecolare che vede l’accensione di fuochi in onore del Santo, mantenuta in vita, come ormai accade da diversi lustri, dalla Parrocchia di Cristo Re del parroco don Antonio Di Leo, in collaborazione con la comunità dell’attivissima “Associazione Maria Di Nazaret” ( già nota, tra l’altro, per aver raccolto fondi e prodotti durante la guerra nel Kossovo con diversi viaggi in quella regione dei Balcani e tra i terremotati di diverse zone colpite da sisma), con circa 40 anni di proficua attività. Centinaia di persone questa sera si stringeranno attorno ad un grande falò, acceso e tenuto vivo fino a tarda notte, nel piazzale Olimpia, proprio davanti al Palazzetto dello Sport . Il tutto si svolgerà con la presenza di una stata di S. Giuseppe li trasportata dopo la celebrazione di una S. Messa e di una lunga processione e la benedizione di un artistico mosaico del Santo. La serata si concluderà attorno ad una ricchissima tavolata imbandita dalle donne della comunità, nei locali del piazzale, con un tradizionale menù a base di ceci e tagliolini fatti in casa, bruschette, zeppole e tanto altro ben di Dio, preparato dalle mamme della parrocchia, il tutto annaffiato da genuino vino paesano e altre bevande. “ Con la collaborazione di tutti, vogliamo tenere in vita una antichissima tradizione per questo immancabile appuntamento in onore di S.Giuseppe – ci diceva a la signora Rosetta Laviola una delle responsabili del comitato organizzatore composto soprattutto da attivissime donne del rione. Altra iniziativa in onore di S. Giuseppe Lavoratore è quella di Pisticci Scalo, da parte della locale parrocchia guidata dal parroco don Giuseppe Ditolve. Anche qui, con una grande partecipazione di popolo un grande momento di festa attorno ad un falò allestito dai parrocchiani nel piazzale antistante la nuova chiesa e la offerte di zeppole e bevande a tutti. MICHELE SELVAGGI

Correlati