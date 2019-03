Presentazione progetto pilota in rete: “classi in movimento… cittadini si diventa”

Verrà presentato alla comunità scolastica, Martedì 19 Marzo 2019 alle ore 10.30, presso la Palestra delle Scuole Medie di Roseto Capo Spulico, il progetto pilota “Classi in movimento…Cittadini si diventa”, un’iniziativa che inserisce l’attività motoria nel curricolum obbligatorio della Scuola Primaria del Borgo Autentico rosetano. Pioniere rispetto ai proclami del Miur, il progetto mira ad arricchire l’offerta formativa destinata ai giovani allievi dell’Istituto Comprensivo di Amendolara, Roseto C.S., Oriolo con 2 ore di lezioni settimanali di propedeutica sportiva tenute da esperti istruttori della F.I.G.C./S.G.S. e tutorate da giovani diplomati ISEF locali. Si tratta di un progetto pilota nato dalla lungimiranza e dalla felice sinergia tra Ente Comune, Scuola ed associazionismo sportivo nazionale e locale e si incunea in una più ampia vision che da anni indirizza le politiche sociali dell’Amministrazione guidata dall’Avv. Rosanna Mazzia.

Lo sport non solo inteso come momento ludico, ma soprattutto come volano per lo sviluppo delle competenze civiche quali: il rispetto delle regole, lo sviluppo dell’autostima e la corretta percezione del sé in età evolutiva, l’educazione al fair play, l’inclusione e il senso di appartenenza al gruppo. Valori che hanno ispirato grandi uomini che proprio attraverso lo sport hanno costruito il senso di identità e lo spirito di appartenenza alla comunità. “Classi in movimento…cittadini si diventa!” sintetizza la polivalenza dell’attività sportiva intesa non solo come strumento di benessere fisico ma anche e soprattutto come valore vincente contro le insicurezze, la fragilità e la vulnerabilità tipiche delle giovanissime generazioni. Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfare, la difficoltà per vincerla!

Al tavolo dei relatori, per la presentazione del progetto, insieme al Sindaco Rosanna Mazzia, saranno presenti la Delegata alle Politiche Sociali e Scolastiche, Lucia Musumeci, l’Assessore allo Sport, Giuseppe Nigro, la Dirigente Scolastica, Elisabetta D’Elia, e il Presidente della Imperial Soccer Accademy e Istruttore FIGC-SGS, Massimo Mario Conforti.

Giovanni Pirillo