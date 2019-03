Potenza e provincia: Lotta alla droga, altre 8 denunce da parte dei Carabinieri.

Palazzo San Gervasio (PZ), i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero 4 individui del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La denuncia è scattata al termine della perquisizione eseguita all’interno di un’abitazione, nella loro materiale disponibilità, ove sono stati sorpresi in possesso complessivamente di 13 grammi di droga, tra hashish, marijuana e cocaina. Il rinvenimento dello stupefacente è stato possibile grazie al fiuto di “Gnom”, il pastore tedesco antidroga in servizio presso il Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito;