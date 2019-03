Polizia sequestra 160 gr di droga: due arresti e una denuncia nella fascia jonica metapontina

Servizi antidroga svolti dalla Polizia di Stato con impiego di cinofili nel fine settimana

I servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, intensificati con l’impiego di unità cinofile antidroga, hanno portato lo scorso fine settimana al rinvenimento di 160 gr di sostanze stupefacenti, all’arresto di due persone e alla denuncia in stato di libertà di una terza.

C.V.L. e G.R., rispettivamente di 28 e 55 anni e con precedenti di polizia, sono stati fermati per un controllo nei pressi di Metaponto dagli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci.

A bordo dell’auto su cui viaggiavano sono stati trovati circa cento grammi di marijuana.

Dopo l’arresto, i due sono stati condotti nel carcere di Matera.

Gli agenti del Commissariati di P.S. di Policoro hanno denunciato in stato di libertà C.G., ventisettenne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di circa 60 gr. di marijuana.